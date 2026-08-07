Meiji mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Meiji hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.130 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4.03 Prozent auf 1.82 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch