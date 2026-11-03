MeiHua A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MeiHua A hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MeiHua A ein EPS von 0.440 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 5.72 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 3.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MeiHua A 5.94 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch