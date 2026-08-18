MeiHua A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MeiHua A hat am 15.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.20 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat MeiHua A mit einem Umsatz von insgesamt 6.25 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 3.95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch