Meiho: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Meiho hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 57.96 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -28.670 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3.64 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meiho 2.86 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -5.770 JPY. Im Vorjahr waren 35.83 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Meiho mit einem Umsatz von insgesamt 13.56 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4.28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch