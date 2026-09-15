|
15.09.2026 06:37:00
MEIHO präsentierte Quartalsergebnisse
MEIHO lud am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 38.56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 28.62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 13.42 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.95 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 90.23 JPY gegenüber 64.21 JPY je Aktie im Vorjahr.
Im Vergleich zum Vorjahr hat MEIHO in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 23.82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.89 Milliarden JPY im Vergleich zu 29.80 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: Asiens Börsen knapp im Minus
An den Börsen in Fernost sind am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.