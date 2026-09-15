MEIHO präsentierte Quartalsergebnisse

MEIHO lud am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 38.56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 28.62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 13.42 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.95 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 90.23 JPY gegenüber 64.21 JPY je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat MEIHO in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 23.82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.89 Milliarden JPY im Vergleich zu 29.80 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch