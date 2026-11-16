Meiho legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meiho hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 23.01 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meiho -24.050 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meiho in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28.29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.30 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch