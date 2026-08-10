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10.08.2026 06:37:00
Meiho Facility Works veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Meiho Facility Works hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23.71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21.90 JPY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Meiho Facility Works 1.48 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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