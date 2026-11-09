Meiho Facility Works öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Meiho Facility Works lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28.70 JPY gegenüber 26.88 JPY im Vorjahresquartal.

Meiho Facility Works hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.62 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch