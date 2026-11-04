Meier Tobler erhält Übernahmeangebot aus Schweden

Schwerzenbach (awp) - Der schwedische Haustechnik-Grosshändler Ahlsell will die Meier Tobler Group übernehmen. Dazu unterbreitet er den Aktionären des Gebäudetechnikspezialisten ein öffentliches Kaufangebot von 45,50 Franken je Aktie in bar.

Die Transaktion ist bereits durch die beiden wichtigsten Parteien abgestützt, wie Meier Tobler am Mittwoch mitteilte. Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsident Silvan Meier habe sich verpflichtet, seine Beteiligung von insgesamt rund 59,3 Prozent anzudienen.

Damit ist ein wesentlicher Teil der für den Vollzug erforderlichen Mindestannahmequote von 80 Prozent bereits gesichert. Auch der Verwaltungsrat von Meier Tobler empfiehlt den Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen.

Ahlsell will laut Meier Tobler die Arbeitsplätze und die lokale Präsenz in der Schweiz erhalten. Man werde das Unternehmen bei der Digitalisierung und beim Ausbau des Sortiments unterstützen.

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 19,9 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag. Bezogen auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 60 Börsentage betrage der Aufschlag 30,8 Prozent.

Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 5. November bis zum 2. Dezember 2026.

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