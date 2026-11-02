Meidensha öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Meidensha präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 78.50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 34.42 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.44 Prozent auf 80.35 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72.75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch