MEI Pharma Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MEI Pharma Registered hat am 28.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MEI Pharma Registered ein EPS von -0.400 USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2.060 USD. Im Vorjahr waren -2.390 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch