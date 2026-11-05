Mehta Housing Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mehta Housing Finance liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mehta Housing Finance die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mehta Housing Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.16 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.250 INR je Aktie gewesen.

Mehta Housing Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 78.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch