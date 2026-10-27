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27.10.2026 09:27:37
Mehrheit sieht Auftritt von Audi-Chef mit Trump kritisch
BERLIN (awp international) - Die Menschen in Deutschland sehen den Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner bei einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump am Wochenende mehrheitlich kritisch.
In einer repräsentativen Umfrage von YouGov sagten 39 Prozent der Befragten, dass sie es "überhaupt nicht angemessen" finden, dass Döllner dort den Bau eines Werks in den USA angekündigt hat. Weitere 18 Prozent finden es "eher nicht angemessen".
Das sind deutlich mehr als die Befürworter: 7 Prozent finden den Auftritt kurz vor den Zwischenwahlen in den USA "voll und ganz angemessen", weitere 11 Prozent "eher angemessen". Allerdings sagen auch 25 Prozent der Befragten, dass sie keine Meinung haben, oder sich nicht äussern wollen. Am 26. Oktober wurden 2.725 Erwachsende ab 18 Jahren dazu befragt. Die Ergebnisse sind laut YouGov repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.
Die grösste Rolle bei den Antworten spielten das Alter und die Herkunft aus Ost- oder Westdeutschland. Menschen ab 45 lehnten den Auftritt deutlicher, Menschen ab 55 sehr viel deutlicher ab als Jüngere. In allen Altersgruppen überwog aber die Ablehnung. Dies gilt auch für Ost und West, allerdings wurde der Auftritt im Osten seltener kritisch betrachtet als im Westen.
Formelle Bildung und insbesondere das Geschlecht machten dagegen eher geringe Unterschiede aus. Vor allem äusserten höher gebildete und Männer seltener keine Meinung./ruc/DP/mis
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