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18.11.2026 15:18:41
Mehrheit im EZB-Rat will Anhebung der Mindestreserve - Agentur
DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird bei seiner Sitzung am 25. November laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters über eine Anhebung der Mindestreserve für Banken beraten. Wie Reuters unter Berufung auf "Insider" berichtet, gibt es in dem Gremium inzwischen eine Mehrheit für eine Anhebung von 1 auf 2 Prozent. Die EZB (und die nationalen Zentralbanken des Euroraums) zahlen den Banken Zinsen für ihre Überschusseinlagen. Müssen die Banken eine höhere Mindestreserve vorhalten, sinkt automatisch das Ausmass der Überschussreserven. Eine Auswirkung wäre, dass EZB und nationale Zentralbanken weniger Zinsen an die Banken zahlen müssten.
Aussagen einzelner Ratsmitglieder deuten aber darauf hin, dass man einen solchen Schritt lieber geldpolitisch begründen würde. Eine mögliche Begründung wäre, dass es angesichts des verschlechterten Inflationsausblicks wünschenswert wäre, die Überschussliquidität zu verringern. Laut Reuters-Bericht könnte ein Beschluss zur Mindestreserve auf die Sitzung mit geldpolitischer Beschlussfassung am 17. Dezember verschoben werden.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/brb
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2026 09:19 ET (14:19 GMT)
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