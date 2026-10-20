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20.10.2026 09:36:36
Mehrere Firmen bauen Präsenz im Circle am Flughafen Zürich aus
Zürich (awp) - Mehrere im Bürokomplex Circle am Flughafen Zürich ansässige Unternehmen investieren in zusätzliche Flächen. Dazu gehören Microsoft Schweiz, Avolta und SAP, wie der Flughafen am Dienstag mitteilte.
Der Reisehandelskonzern Avolta etwa war bisher mit einem "Concept Store" vertreten. Nun habe das Unternehmen zusätzliche Flächen angemietet und werde künftig mehrere Stockwerke nutzen.
Der Schweizer Ableger des Softwareriesen Microsoft eröffnet zudem einen neuen "Innovation Hub" und der deutsche Softwarehersteller SAP richtet ein "Experience Center" ein, heisst es weiter.
Aktuell sind den Angaben zufolge rund 50 Unternehmen im Circle vertreten. Die Flughafen Zürich AG hält mit 51 Prozent die Mehrheit am Circle, Swiss Life besitzt die restlichen 49 Prozent.
sta/tp
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