Deutsche Telekom Aktie 544230 / US2515661054
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07.10.2026 12:15:41
Mehr Schutz für vernetzte Geräte: Telekom kooperiert mit Exein
Exein und Deutsche Telekom IoT schliessen eine Partnerschaft zur Absicherung der nächsten Generation vernetzter Geräte.
Die Telekom-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,72 Prozent höher bei 26,60 Euro.
DOW JONES
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Analysen zu Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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