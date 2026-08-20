Mehadrin zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mehadrin hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.75 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.090 ILS je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 282.1 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 236.7 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch