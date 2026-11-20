Mehadrin hat am 17.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 11.12 ILS vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3.550 ILS erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 348.4 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 102.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mehadrin einen Umsatz von 172.5 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.ch