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20.08.2026 06:37:00
Megureit Israel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Megureit Israel hat am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.07 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.180 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 116.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41.9 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 19.4 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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