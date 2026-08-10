MEGMILK SNOW BRAND zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MEGMILK SNOW BRAND lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 240.58 JPY gegenüber 137.32 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 155.13 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 152.40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch