MEGMILK SNOW BRAND informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MEGMILK SNOW BRAND hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 50.62 JPY. Im Vorjahresviertel waren 38.87 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MEGMILK SNOW BRAND in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 157.07 Milliarden JPY im Vergleich zu 156.83 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch