Meghmani Organics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meghmani Organics präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.33 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.450 INR erwirtschaftet worden.

Meghmani Organics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.67 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.77 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch