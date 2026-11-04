Meghmani Finechem: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Meghmani Finechem stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 15.09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meghmani Finechem 11.87 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 7.46 Milliarden INR gegenüber 5.87 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch