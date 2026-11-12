Megaworld stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Megaworld präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.44 Prozent auf 360.7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 373.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch