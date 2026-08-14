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14.08.2026 06:37:00
Megaworld präsentierte Quartalsergebnisse
Megaworld stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.610 USD erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.88 Prozent auf 370.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 393.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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