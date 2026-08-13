Megaworld informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Megaworld liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Megaworld die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Megaworld hat ein EPS von 0.17 PHP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.170 PHP auf dem gleichen Niveau gelegen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.60 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 22.16 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch