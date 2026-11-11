Megaworld: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Megaworld veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.50 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Megaworld 0.160 PHP je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Megaworld im vergangenen Quartal 22.32 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Megaworld 21.33 Milliarden PHP umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch