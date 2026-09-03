MegaWatt Lithium and Battery Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MegaWatt Lithium and Battery Metals veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.06 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.960 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch