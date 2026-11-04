Megastar Foods: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Megastar Foods äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.24 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2.11 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Megastar Foods in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.37 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1.38 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch