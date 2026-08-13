Megastar Foods: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Megastar Foods veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.98 INR. Im Vorjahresviertel hatte Megastar Foods 1.60 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1.33 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 23.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch