Megaport lance sa plateforme NaaS en France, fournissant aux entreprises un accès rapide et évolutif au cloud

La plateforme NaaS de Megaport offre aux entreprises françaises des connexions rapides, évolutives et sécurisées vers un large éventail de fournisseurs cloud et de solutions périphériques de cloud à travers le monde

PARIS, 2 juin 2020 /PRNewswire/ -- Megaport, fournisseur leader mondial de réseau en tant que service (Network as a Service, NaaS), a annoncé aujourd'hui le déploiement de sa solution NaaS en France. La solution permettra d'offrir des services d'interconnectivité mondiale plus rapides, plus flexibles et sécurisés. Renforçant sa présence dans 13 autres pays européens, Megaport fournira aux entreprises françaises la capacité d'accélérer et de simplifier les connexions aux principaux fournisseurs de cloud public, tels que Microsoft Azure, AWS, Google, IBM, SAP, et Oracle.

Les sociétés en quête d'agilité et de sécurité pour traiter et partager des données sur de multiples plateformes de cloud ont besoin de solutions de connectivité rapides, sécurisées et évolutives. Accessible depuis plus de 600 centres de données actifs à travers le monde, et connectée à plus de 170 bretelles d'entrée cloud, Megaport fournit exactement cela. Les clients peuvent établir une connectivité à la demande aux services de cloud public, sans avoir à gérer une infrastructure de réseau complexe.

Parmi les avantages figurent :

Choix : Megaport fournit un accès privé direct à 170 bretelles d'entrée cloud leaders du secteur, ainsi qu'à plus de 600 centres de données actifs, notamment des bretelles d'entrée cloud basées à Paris.

Sécurité et performance : Les connexions directes contournent l'Internet public pour offrir confidentialité et fiabilité.

Place de marché robuste : Les solutions incluent un écosystème mondial de plus de 350 fournisseurs de services, parmi lesquels les plus grands fournisseurs de centres de données à très grande échelle.

Facilité d'utilisation : Mise en œuvre simple d'architectures de cloud hybride, de multicloud et de cloud-to-cloud, via une mise en service en pointer-cliquer grâce au routeur cloud Megaport intelligent.

Performance : Localisation des applications et interruption du trafic plus proche de la périphérie, là où la performance est importante.

Évolutivité : La connectivité élastique accompagne les besoins des entreprises, et s'aligne aux modèles de consommation de cloud.

Vincent English, PDG de Megaport, a déclaré : « À l'heure où les entreprises françaises procèdent à une transformation numérique et libèrent la puissance des données, un grand nombre d'entre elles adoptent des architectures hybrides et multicloud. La plateforme de réseau en tant que service Megaport est parfaitement positionnée pour soutenir les déploiements agiles et le développement rapide de la connectivité vers de multiples fournisseurs de services de centres de données à la demande. En intégrant des bretelles d'entrée cloud locales, Megaport permettra aux entreprises françaises de surmonter les préoccupations autour de la souveraineté des données, tout en favorisant une empreinte globale via notre réseau défini par logiciel. »

Les services de Megaport sont dans un premier temps disponibles depuis Equinix Paris 2, Interxion Paris 5, et Colt Paris 2. Il est prévu que d'autres centres de données soient intégrés au cours de l'année 2020, parmi lesquels Telehouse 2 et 3, ainsi qu'Interxion Marseille 2. Ce lancement permettra d'accroître la présence de la société en Europe pour atteindre 24 villes, représentant 14 pays.

Déclarations

Ross Ortega, associé PM, Azure Networking chez Microsoft Corp. : « Megaport apporte de la valeur à Microsoft Azure, ainsi qu'à l'ensemble de l'écosystème de partenaires. Sa présence en France accélérera et simplifiera le parcours cloud des entreprises françaises, et accélérera et facilitera ainsi la consommation de cloud. »

Sami Slim, directeur adjoint des ventes, Telehouse France : « La présence de Megaport en France fournira à nos clients un plus large choix quant à la manière dont ils peuvent se connecter au cloud et au monde. Nous nous réjouissons de leur présence en France, et sommes impatients d'aider nos clients à se connecter au cloud de manière rapide et facile. »

À propos de Megaport

Megaport est un fournisseur leader mondial de réseau en tant que service. Utilisant la mise en réseau définie par logiciel (Software Defined Networking, SDN), la plateforme globale de la Société permet aux clients de connecter rapidement leur réseau à d'autres services sur le réseau Megaport. Les services peuvent être directement contrôlés par les clients via des appareils mobiles, leur ordinateur, ou une API ouverte. Megaport connecte plus de 1 700 clients dans plus de 600 centres de données actifs à travers le monde. Megaport est un partenaire Alibaba Cloud Technology, un partenaire AWS Technology, un partenaire AWS Networking Competency, un partenaire Google Cloud Interconnect, un fournisseur IBM Direct Link Cloud Exchange, un partenaire Microsoft Azure Express Route, un partenaire Nutanix Direct Connect, un partenaire Oracle Cloud, un partenaire Salesforce Express Connect, ainsi qu'un partenaire SAP PartnerEdge Open Ecosystem.

