Megachips: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Megachips hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 86.53 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 58.14 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37.50 Prozent auf 9.27 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch