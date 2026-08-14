Mega stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mega gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Mega hat ein EPS von 0.01 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Mega hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch