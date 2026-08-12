|
12.08.2026 06:37:00
Mega Or: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mega Or hat am 09.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 6.61 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mega Or 11.64 ILS je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mega Or in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 99.4 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 112.6 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor US-Inflationsdaten: SMI gibt nach -- DAX setzt Rekordlauf fort -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.