Mega Or: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mega Or hat am 09.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 6.61 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mega Or 11.64 ILS je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mega Or in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 99.4 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 112.6 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch