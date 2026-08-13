Mega Nirman and Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mega Nirman and Industries lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Mega Nirman and Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.550 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 268.10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.5 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch