Mega First stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mega First stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.06 MYR. Im letzten Jahr hatte Mega First einen Gewinn von 0.090 MYR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.30 Prozent auf 328.7 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 339.9 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch