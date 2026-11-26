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26.11.2026 06:37:00
Mega First präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mega First präsentierte in der am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.10 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.130 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4.21 Prozent auf 368.1 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 384.3 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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