Mega Financial hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.77 TWD. Im letzten Jahr hatte Mega Financial einen Gewinn von 0.680 TWD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Mega Financial mit einem Umsatz von insgesamt 8.35 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.83 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 81.36 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch