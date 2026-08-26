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26.08.2026 06:37:00
Mega Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mega Financial hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.81 TWD, nach 0.690 TWD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 9.93 Milliarden TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 76.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42.24 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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