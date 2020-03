Mega-Ausstellung von XCMG auf der CONEXPO-CON/AGG 2020 sorgt für Interesse und hat Neuaufträge und neue Partner eingebracht

LAS VEGAS, 16. März 2020 /PRNewswire/ -- XCMG hat seine bislang umfangreichste Ausstellung auf der alle drei Jahre abgehaltenen CONEXPO-CON/AGG 2020, der grössten Baumesse Nordamerikas, die letzte Woche in Las Vegas, USA, stattfand, erfolgreich abgeschlossen. Die Ausstellung hat der Marke Aufträge im Wert von mehreren Millionen USD eingebracht.

Das umfassende Angebot von XCMG mit 24 Vorzeigeprodukten aus sechs Kategorien bietet den Kunden im nordamerikanischen High-End-Markt eine breite Palette von Baulösungen: drei innovative Krane, die für Nordamerika massgeschneiderten XC9-Lader, acht Bagger, die kleine bis grosse Tonnage abdecken, integrierte Strassenbaumaschinen, sichere und energiesparende Bohrgeräte, und mobile Hubarbeitsbühnen mit intelligenten Funktionen.

Kolossale Aufmerksamkeit erregte das Debüt von XCMGs jüngstem Elektro-Hydraulikbagger XE35U-E. Die schadstofffreie Aushubmaschine, die mit einem massgeschneiderten elektrischen Antriebsstrang von Cummins ausgerüstet ist, eignet sich besonders für Arbeitsumfelder mit strengen Lärm- und Umweltschutzauflagen. Das robuste und dennoch flinke Modell hat mit einer beeindruckenden Basketball-Performance höchste Präzision demonstriert.

Mehr als 10 Partner aus den USA und Mexiko haben sich als Händler für XCMG in Nordamerika angemeldet, was die wachsende Präsenz und den wachsenden Einfluss von XCMG in der Region weiter unterstützen wird. Kunden, Betreiber und Besucher konnten sich zudem durch Probeläufe einen eigenen Eindruck vom XCMG-Equipment verschaffen, und haben die Konstruktion, Wendigkeit, Zweckmässigkeit und Sicherheit der XCMG-Produkte hoch gelobt.

Karl Robert, ein amerikanischer Kunde, erklärte, „XCMG ist ein hervorragendes Unternehmen mit phänomenalen Designs, das kontinuierlich Durchbrüche in der Produktentwicklung erzielt. Ich freue mich auf eine baldige intensive Zusammenarbeit mit XCMG".

Steve Jones, der als Kunde auf der CONEXPO-CON/AGG 2020 neue Aufträge mit XCMG unterzeichnet hat, sagte, „Ich bewundere insbesondere, wie das Equipment von XCMG den Bau des Huoshenshan-Krankenhauses in Wuhan als Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch unterstützt hat. Die von XCMG während der Krise an Tag gelegte soziale Verantwortung hat mich wirklich beeindruckt".

„Als einer der führenden Baumaschinenhersteller der Welt mit kompletten Produktkategorien und Konstruktionslösungen, die sich über 50 Branchen und acht Sektoren erstrecken, hat XCMG auf der CONEXPO-CON/AGG 2020 ein breites Spektrum von Produkten ausgestellt, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der internationalen Kunden gerecht werden können", erklärte Xie Bin, General Manager von XCMG North America Corp.

Informationen zu XCMG

XCMG ein multinationales Fertigungsunternehmen für Schwermaschinen, das auf eine 77-jährige Geschichte zurückblickt und aktuell auf Platz sechs in der weltweiten Baumaschinenbranche rangiert. Das Unternehmen exportiert in über 183 Länder und Regionen rund um den Globus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xcmg.com

