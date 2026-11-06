Mefcom Capital Markets hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mefcom Capital Markets hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.55 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Mefcom Capital Markets im vergangenen Quartal 241.9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38.33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mefcom Capital Markets 174.9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch