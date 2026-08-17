Meera Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Meera Industries hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Meera Industries mit einem Umsatz von insgesamt 123.5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105.2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 17.34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch