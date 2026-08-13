MEEQ präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MEEQ veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21.51 JPY gegenüber 18.83 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.71 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.86 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch