Meenakshi Steel Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meenakshi Steel Industries hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1.36 INR gegenüber 4.27 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.8 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.1 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch