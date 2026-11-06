Meenakshi Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Meenakshi Enterprises lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.38 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2.19 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meenakshi Enterprises in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 24.54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47.6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 63.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch