Meenakshi Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Meenakshi Enterprises lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.52 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.460 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 53.7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 50.8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch