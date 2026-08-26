MedX Health: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MedX Health liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MedX Health die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz wurden 0.1 Millionen CAD gegenüber 0.1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch