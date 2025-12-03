MedX Health öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MedX Health lud am 01.12.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch