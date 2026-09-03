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03.09.2026 06:37:00
Medtronic stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Medtronic hat am 01.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 1.14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.58 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.76 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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