Medtronic gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 48.11 Milliarden BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48.41 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch